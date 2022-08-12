اخبار الخليج – منفردي: ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد السيد رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى رئيس اتحاد الجوجيتسو وعضو مجلس البحرين للألعاب القتالية، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، للاهتمام بفئة الشباب كونهم عماد الوطن ومستقبله، وتنمية قدراتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثمنًا استراتيجيات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.

جاء ذلك بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار «التضامن بين الأجيال»، حيث ثمن منفردي توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بضرورة تعزيز قدرات الشباب ومنحهم أولوية قصوى في تحريك عملية التنمية بما سيسهم في تطوير مملكة البحرين وبناء نهضتها على جميع الأصعدة.

وأثنى منفردي على حرص سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لتحفيز الشباب ودعمهم لتحقيق الإنجازات المميزة لمملكة البحرين، والتي تبوأت المملكة بفضلها مكانة دولية وإقليمية.

وأشار منفردي إلى أن مملكة البحرين انتهجت منهجًا مميزا في تمكين الشباب والرقي بهم ووضع السياسات الوطنية في برنامج عمل الحكومة من أجل تلبية متطلبات الشباب واحتياجاتهم، مؤكدا أن استثمار طاقات الشباب هو الاستثمار الناجح لتنمية الشباب والاستفادة من ابتكاراتهم وابداعاتهم لتقدم ونهضة مملكة البحرين.

وأوضح منفردي أن التضامن بين الأجيال من شأنه أن ينقل الخبرات بين الفئات العمرية المختلفة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطرح الأفكار والمبادرات التي تعزز دور المملكة في مجال تمكين الشباب.