محمد بن مسعود - الدمام - وأوضحت السفارة في سيئول –عبر تويتر- أنها تود إفادة المواطنين الكرام، بأن يوم الإثنين الموافق ١٧ /١ /١٤٤٤ هـ سيكون إجازة رسمية في جمهورية كوريا، وعليه ستكون السفارة مغلقة لهذا اليوم. وأضافت السفارة في سيئول، أنه سيتم استئناف العمل بالسفارة، يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /١ /١٤٤٤ هـ. وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن التواصل على هاتف شؤون المواطنين على الرقم (01089626999).

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى كوريا تغلق أبوابها الإثنين المقبل.. والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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