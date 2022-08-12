“حساب المواطن”يؤكد: قيمة الاستحقاق ليس لها علاقة بالقروض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكد برنامج “حساب المواطن”، عدم وجود علاقة بين قيمة الاستحقاق الخاص بالمُستفيد ومسألة حصوله على قروض أو وجود التزامات مالية لديه. وأوضح البرنامج، أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، كما يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. أخبار قد تهمك

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