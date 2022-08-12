كشف مواصفات هاتف Xiaomi الجديد وأسعاره

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تستقبل سوق الهواتف الذكية خلال المرحلة المقبلة هاتف Xiaomi الجديد الذي سيطرح Redmi K50 Extreme Edition. ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، ويمتلك شاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، ودقة تبلغ 2400/1080 بيكسل، ومعدل سطوع يبلغ 395 شمعة/م تقريبا. وصُنِع الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار ومحمي بزجاج مضاد للخدوش والصدمات، أما كاميراته فقد تم تزويده

بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، وفيها عدسة خاصة بتصوير الماكرو. وتأتي الكاميرا الأمامية للهاتف الجديد فيه بدقة 32 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، كما يمتلك الهاتف معالج رسوميات Adreno 730. وذكرت التسريبات أن الهاتف يكون بذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح خارجية. ويأتي الهاتف أيضا بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، ومكبرات صوت استريو، وشريحة NFC وحماية من الغبار والماء، ومقبس سماعة رأس قياسي، ويبلغ سمك الهاتف الذكي 8.6 مم ويزن 202 جرام. ويبلغ سعره 445 دولارًا، في حين يبلغ سعر الإصدار الخاص منه 625 دولارًا، ويختلف عن الإصدار العادي بتصميمه الخارجي في أسلوب سيارات السباق.

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