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أوضح المتخصص العقاري سعود الحارثي أن المملكة لن تشهد انهيار في العقار كما يتحدث البعض ، مضيفا أن الرياض وجدة سيشهدان إقبالا على العقارات.
وقال خلال مقطع نشره عبر حسابه على تطبيق تيك توك : ” يتحدثون اليوم عن نزول العقار، وأن هناك موجة قادمة سينهار فيها العقار . وأردف،حسب التوقعات فإن العقار في السعودية يمكن أن يمر بمرحلة ركود أو نزول 10 في المئة وليس بالانهيار الكبير كما يدعي البعض. وأضاف، الرياض وجدة سيغردان خارج السرب وسيكون العقار في ازدياد وزيادة في الطلب. وأكمل، في الرياض من الصعب أن يكون هناك هبوط في الأسعار بالرياض التي يسكنها البوم 7مليون نسمة وستكون واجهة اقتصادية ومن أكبر 10 اقتصاديات في العالم وعدد السكان سيصل إلى الضعف خلال السنوات القادمة . وأشار إلى أن جدة هي المدينة الثانية التي سيكون من الصعب نزول العقار فيها، فالمدينة مقبلة على نهضة عمرانية ومشاريع سياحية جديدة بالإضافة إلى أن إزالة الأحياء الشعبية وعملية تطويرها أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب في البيع والشراء . https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/08/st.co4bMzDxC3QA.mp4
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: متخصص “عقاري” يرد على التوقعات بشأن انهيار العقار .. ويكشف مفاجأة عن الرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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