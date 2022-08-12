“جونسون آند جونسون” توقف بيع بودرة “التلك” على مستوى العالم بحلول العام المقبل

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قالت شركة جونسون آند جونسون، إنها ستوقف مبيعات منتج بودرة الأطفال التي تحتوي على “التلك” على مستوى العالم في العام المقبل 2023.

وأوضحت الشركة أمس (الخميس)، أنها ستبدأ في استخدام “نشا الذرة” في جميع بودرة الأطفال التي تبيعها حول العالم، والابتعاد كلياً عن مسحوق “التلك” الذي تسبب في رفع عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية ضد الشركة.

وأبانت أنها بالفعل تبيع منتج بودرة الأطفال المحتوي على “نشا الذرة” في عدة دول حول العالم، مبينة أن قرار الانتقال إلى نشا الذرة كان جزءًا من تقييم مستمر لمحفظتها وسيساعد في تبسيط عروض منتجاتها وتلبية “الاتجاهات العالمية المتطورة”.

وواجهت الشركة أكثر من 40 ألف دعوى قضائية بعضها من نساء مصابات بسرطان المبيض أو ورم الظهارة المتوسطة؛ يتهمن الشركة ببيع بودرة الأطفال عندما كانت على دراية بصلاتها بالمخاطر الصحية مثل التلوث المحتمل بالأسبستوس.



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Source akhbaar24

