بـ47 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم الجمعة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الأحساء” سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية ، تلتها الدمام بـ46 درجة، ثم وادي الدواسر بـ45 درجة مئوية، بينما سجلت “الباحة ” أدنى درجة حرارة ، مسجلة 18 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك وحائل يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولايستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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Source almnatiq

