︎
.
المناطق_متابعات
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، عن إغلاق أبوابها يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أغسطس 2022م، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء المقبل 16 أغسطس.
وأوضحت السفارة في سيئول –عبر تويتر- أنها تود إفادة المواطنين الكرام، بأن يوم الإثنين الموافق ١٧ /١ /١٤٤٤ هـ سيكون إجازة رسمية في جمهورية كوريا، وعليه ستكون السفارة مغلقة لهذا اليوم.
وأضافت السفارة في سيئول، أنه سيتم استئناف العمل بالسفارة، يوم الثلاثاء الموافق ١٨ /١ /١٤٤٤ هـ.
وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ، يمكن التواصل على هاتف شؤون المواطنين على الرقم (01089626999).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى كوريا تغلق أبوابها الإثنين المقبل.. والكشف عن السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.