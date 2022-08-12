تسير 800 كلم بشحنة واحدة.. شاحنة تسلا الكهربائية تدخل الأسواق نهاية هذا العام

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أعلنت شركة تسلا أن شاحنتها الكهربائية “تسلا سيمي”، والتي كشفت عن نموذجها الأولي في عام 2017، ستدخل الأسواق قبل نهاية العام الحالي 2022.

وأكد الرئيس التنفيذي لتسلا، الملياردير العالمي، إيلون ماسك، أن خدمة الشاحنة ستبدأ هذا العام، بنسخة سير أطول، موضحًا أنها ستكون قادرة على قطع مسافة أكثر من 800 كيلو متر بشحنة واحدة.

وأشار ماسك، في وقت سابق، إلى أن حجم إنتاج الفئة 8 من الشاحنة معلق حتى تتمكن تسلا من إنتاج حجم كبير من خلايا البطارية الخاصة بها.

وأشارت تقارير إلى أن السعر المعلن في السابق لإصدار “تسلا سيمي” هو 180 ألف دولار، وهو سعر يرتفع بقرابة 60 ألف دولار من الشاحنات التقليدية التي تعمل على الديزل.

وأكدت التقارير أن الكلفة التشغيلية لشاحنة تسلا أقل بـ20% وهذا ما يعني توفير حوالي 250 ألف دولار (937 ألف ريال سعودي) بعد قطع مسافة مليون ميل.

وذكرت التقارير أن شاحنات تسلا ستحسن من ظروف القيادة مع توفيرها لنظام القيادة الذاتية المعززة والذي يتضمن ميزة مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، والاحتفاظ بالمسار والتنبيه عند الخروج من المسار، مما يجعل القيادة أكثر أماناً للجميع – للسائقين ومن حولهم.



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Source akhbaar24

