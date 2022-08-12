لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. رئيس كوريا الجنوبية يصدر عفواً عن نائب رئيس “سامسونج”

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أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم (الجمعة) قراراً بالعفو عن نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات جاي واي. لي.

وقال وزير العدل الكوري، إن العفو بسبب الحاجة لمشاركة “لي” في مواجهة “الأزمة الاقتصادية المحلية”، مضيفاً: “مع الحاجة الملحة للتغلب على الأزمة الاقتصادية المحلية، اخترنا بعناية القادة الاقتصاديين الذين يقودون محرك النمو الوطني من خلال الاستثمار التكنولوجي النشط وخلق فرص العمل ليتم العفو عنهم”.

وكان ( لي) يقضي فترة إفراج المشروط بعد أن قضى 18 شهرا في السجن بتهمة رشوة تتعلق بفترة عمله في مركز قيادي في أكبر شركة عالمية لصناعة الهواتف الذكية وشرائح الذاكرة.

وأصدر الرئيس عفوا آخر عن رئيس لوت جروب (شين دونج بين) الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم رشوة.

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Source almnatiq

