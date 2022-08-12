الرئيس السريلانكي السابق يصل إلى تايلاند بعد انتهاء تأشيرة إقامته في سنغافورة

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وصل الرئيس السريلانكي الفار، غوتابايا راجاباكسا، إلى بانكوك بعد انتهاء صلاحية تأشيرة إقامته في سنغافورة حيث لجأ بعد فراره من قصره الذي اجتاحه المحتجون في كولومبو.

وقال مسؤول تايلندي، إن الرئيس راجاباكسا وصل مساء أمس (الخميس) إلى نانكوك مع زوجته على متن طائرة خاصة

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التايلاندية أن الرئيس السابق الذي يحمل جواز سفر دبلوماسيا سريلانكيا، يمكنه دخول تايلاند دون تأشيرة والإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما، لافتاً إلى أن إقامته ستكون مؤقتة قبل القيام برحلة أخرى أي مغادرة تايلاند، مؤكدا أنه لم يتقدم بطلب “لجوء سياسي”.

وفر غوتابايا راجاباكسا من سريلانكا في 9 يوليو بعدما اقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين مقر إقامته الرسمي بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد، وبعد توقف في جزر المالديف، وصل إلى سنغافورة حيث قدم استقالته من هناك، ومددت السلطات إقامته لمدة 14 يوما حتى أمس 11 أغسطس.

وأفادت مصادر مقربة من الرئيس السابق، وفقاً لوكالة “فرانس برس”، أن راجاباكسا طلب تمديد إقامته مجددا لكنه لم يتلق ردا حتى صباح الأربعاء، لافتة إلى أن خطته الآن تتمثل في العودة إلى سنغافورة بعد إقامة قصيرة في تايلاند.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السابق مستعد للعودة إلى بلده مع تراجع الاحتجاجات على حكمه، لكن الرئيس الحالي رانيل ويكريميسينغه أشار إليه بضرورة التريث.



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Source akhbaar24

