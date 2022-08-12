“الغذاء والدواء” الأمريكية تعلن اكتشاف مواد مسرطنة بعلاج شهير لمرض السكري

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حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، من دواء شائع يستخدمه الملايين حول العالم لعلاج السكري، مشيرة إلى اكتشاف أنه ملوث بمادة مسرطنة.
وأوضحت “الغذاء والدواء” الأمريكية، أنه بفحص عينات من مركب سيتاجليبتين الموجود في عقار جانوفيا أحد أدوية السكري من شركة ميرك، وُجد أنه ملوث بمادة مسرطنة محتملة.
وبينت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أنه تم العثور على شوائب تسمى نيتروسامين في بعض عينات الدواء، الذي يحمل الاسم الكيميائي لـ sitagliptin. وعقار جانوفيا يعتبر هو ثالث أكثر الأدوية مبيعًا لشركة ميرك، حيث بلغت مبيعاته 3.3 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.
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Source almnatiq
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