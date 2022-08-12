أفضل 5 فيتامينات لعلاج اعتلال الأعصاب في القدمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يمكن أن يدمر ارتفاع نسبة السكر في الدم كل نسيج في الجسم تقريبًا، ومن أبرزها الأعصاب التي تتأثر بشدة، وقد أظهرت الأبحاث أن 50% أو أكثر من مرضى السكري يعانون من اعتلال الأعصاب في القدمين.

وعندما تتضرر الأعصاب الطرفية بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، تتعطل قدرتها على إرسال الإشارات، وهذا ما يسمى باعتلال الأعصاب السكري، وهو غالبًا ما يؤثر على تلف الأعصاب في القدمين والساقين أولًا ثم اليدين والذراعين.

أعراض اعتلال الأعصاب في القدمين

وتشمل الأعراض الوخز والتنميل وتشنجات العضلات والألم الحاد والإحساس بالحرق، كما تصبح القدمان شديدة الحساسية للضغط واللمس ودرجة الحرارة، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

فيتامينات تساعد على علاج اعتلال الأعصاب في القدمين

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1- بيكولينات الكروم الثلاثي

يقلل من مقاومة الأنسولين، وتكفي جرعة يومية من 500 ميكروغرام وستؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات السكر، ويقلل هذا المعدن القوي أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر.

2- القرفة

تساعد هذه التوابل المعروفة على تحسين مستوى الجلوكوز في الدم وهي تحتوي على أي كومارين، وتُعد القرفة التي تأتي من سريلانكا هي من أفضل الأنواع، علمًا بأن الكومارين معدن سام إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

3- فيتامين D 3

يصنع الجسم هذا الفيتامين بشكل طبيعي من الشمس، وهو يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، وهو ضروري لتنظيم السكر من الدم، كما أن يساعد على تقليل الإحساس بالوخز والتنميل في اليدين والقدمين.

وأظهر بحث جديد أيضًا أن فيتامين D3 قد يساعد جسمك على نمو نهايات عصبية جديدة.

4- حمض ألفا ليبويك

هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات وتحسن من سرعة التوصيل العصبي، وتم استخدامه لعقود في أوروبا للمساعدة في علاج تلف الأعصاب لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 و 2.

5- فيتامين ب 12

يعمل فيتامين ب 12 على إصلاح طبقة المايلين الواقية للأعصاب وبالتالي يمكنك أخيرًا التخلص من أعراض الاعتلال العصبي، وهناك نوعان من فيتامين ب 12 وهما: سيانوكوبالامين وميثيل كوبالامين، والأول يصعب على الجسم هضمه، وهذا يعني أنك لا تحصل على الفائدة الكاملة منه، لهذا السبب يُوصي باستخدام ميثيل كوبالامين والذي يمكنه إصلاح الأعصاب التالفة على الفور.