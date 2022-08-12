“الحج والعمرة”: تحدد مدة البقاء داخل الروضة الشريفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن مدة البقاء داخل الروضة الشريفة المسموح بها هي 10 دقائق.
وبيّنت الوزارة، أنه يلزم لدخول الروضة الشريفة حجز التصاريح من خلال تطبيقي “توكلنا” أو “اعتمرنا”، على أن تكون مدة البقاء داخل الروضة الشريفة هي 10 دقائق.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، قد نوه مؤخراً إلى أنه تم إصدار أكثر من 70 مليون تصريح لأداء مناسك العمرة وأداء الصلاة في الروضة الشريفة الموسم الماضي 1443هـ.
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