النيابة العامة: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الخليج 365 إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بيّنت النيابة العامة أن ‏العلامات التجارية هي الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات، إمضاءات، حروف رموز وأرقام عناوين وأختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور والنقوش أو طريقة تغليف عناصر تصويرية؛ أو أشكال أو لون أو مزيج من ذلك أو أية إشارة إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية الخليج 365 إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.