بلومبرج: جو بايدن يعد خططًا لإطلاق حملة إعادة انتخابه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن نية الرئيس جو بايدن خوض الانتخابات على منصب الرئيس مرة أخرى.

وبحسب الوكالة، فالرئيس الأمريكي جو بايدن يعد خططًا لإطلاق حملة إعادة انتخابه. فيما قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث مع مجموعة من الأكاديميين هذا الأسبوع، والذين أثاروا مخاوف بشأن الوضع المزرى للديمقراطية داخل أمريكا وخارجها. وجاءت المحادثة بين بايدن ومجموعة مختارة من العلماء، الذين رسموا اللحظة الراهنة على أنها من بين أكثر اللحظات خطورة فى التاريخ الحديث للحكم الديمقراطى لأسباب عديدة، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين على المناقشات الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.

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