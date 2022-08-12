مدير تعليم ينبع يعتمد إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1444هـ في جميع المراحل الدراسية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة.
وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حمدان بن محمد عيد الصيدلاني أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم ووفقًا للاحتياج في الميدان التعليمي والذي يُسهم في انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، حيث بلغت نسبة المنقولين 49% ونسبة المنقولات 65%.
وأضاف “الصيدلاني”: إن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام “نور”، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال التظلمات 15 / 1 / 1444هـ وذلك عبر نظام نور، مبينًا أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً في نظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس، مثمنًا للزملاء والزميلات فريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز إجراءات النقل الداخلي.
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