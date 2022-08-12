أدبي الطائف يختتم ورشة عمل ( الشعر … تذوقًا وإبداعًا ) ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الطائف
اختتم النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء أمس ورشة عمل بعنوان ( الشعر … تذوقًا وإبداعًا ) ضمن فعاليات الطائف عاصمة الشعر العربي، والتي استمرت لمدّة ثلاثة أيام.
وتناولت الورشة العديد من المحاور ومنها : الشعر موهبة أم مهارة أم كليهما، ماهية الشعر، مصادر ومظاهر الإلهام الشعري، فيم يتفق ويختلف الشعر عن غيره من الأجناس الإبداعيّة، صوت الشاعر كيف يكتسبه، مناقشة مقولاتٍ تراثيّةٍ وعصريّةٍ عن فن الشعر، وقفات مع المجاز والصورة الشعرية، الموسيقى في الشعر .. ضرورة أم ترف، أخطاء وعثرات يقع فيها كثيرٌ من الشعراء .
وفي ختام الورشة أشاد رئيس النادي عطا الله الجعيد بالمعلومات التي قدمت وحققت الأهداف المرجوة من إقامة هذه الورشة، فيما قام بتقديم الشهادات والدروع التذكارية على المشاركين.
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