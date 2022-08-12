“أمير جازان” بالنيابة يوجه بتشكيل لجنة للتوصل لأسباب تحول السيول إلى القرى ومحاسبة المُقصرين

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وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب تحول السيول إلى القرى في محافظتي أحد المسارحة والدرب.
وأوضحت إمارة منطقة جازان، أن تلك اللجنة سيتولى رئاستها وكيل الإمارة على أن تضم في عضويتها الجهات المعنية، حيث ستتولى التحقيق مع المُتسببين والرفع بالنتائج بشكل عاجل، تمهيداً لمحاسبة المُقصرين نظاماً.
وكانت السيول قد داهمت محافظة أحد المسارحة في منطقة جازان جراء الأمطار الغزيرة، حيث تسبب ذلك في وقوع أضرار لعدد من المركبات والممتلكات.
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Source akhbaar24
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