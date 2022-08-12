طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح مُثيرة للأتربة على عدة مناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل، على أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ونوه إلى نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، كما يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.



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Source akhbaar24

