محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
للمرة الأولى منذ شهور، تراجع سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من أربعة دولارات، مساء أمس الخميس.
وكانت أسعار البنزين وصلت في أمريكا إلى ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار في يونيو، مما أسفر عن ضغوط كبيرة على الأمريكيين.
وقد اتخذ البيت الأبيض عدة خطوات لخفض أسعار النفط في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيان؛ فيما قال مستهلكون: “إنهم سعداء بانخفاض الأسعار لكنهم لا يزالون يتوخون الحذر عند الشراء”.
وسجل النفط الخام، وهو المحرك الرئيسي لأسعار البنزين، 139 دولارا للبرميل. وجرى تداوله بسعر 98 دولارا أمس الخميس؛ فيما تراجعت الأسعار مع انحسار مخاوف السوق من قيود شديدة على المعروض.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ شهور.. تراجع أسعار البنزين لأقل من 4 دولارات بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.