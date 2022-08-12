للمرة الأولى منذ شهور.. تراجع أسعار البنزين لأقل من 4 دولارات بأمريكا

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للمرة الأولى منذ شهور، تراجع سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من أربعة دولارات، مساء أمس الخميس.

وكانت أسعار البنزين وصلت في أمريكا إلى ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار في يونيو، مما أسفر عن ضغوط كبيرة على الأمريكيين.

وقد اتخذ البيت الأبيض عدة خطوات لخفض أسعار النفط في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيان؛ فيما قال مستهلكون: “إنهم سعداء بانخفاض الأسعار لكنهم لا يزالون يتوخون الحذر عند الشراء”.

وسجل النفط الخام، وهو المحرك الرئيسي لأسعار البنزين، 139 دولارا للبرميل. وجرى تداوله بسعر 98 دولارا أمس الخميس؛ فيما تراجعت الأسعار مع انحسار مخاوف السوق من قيود شديدة على المعروض.

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Source almnatiq

