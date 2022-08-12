أسباب التصدعات في الجدران.. ويدعو لترك المنزل في هذه الحالة .. مختص يجيب

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المناطق_متابعات

كشف مختص عقاري سبب ظهور التشققات والتصدعات في الجدران ، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بمهندس أو متخصص لفحصها عند ظهورها في المنزل حتى لو كان جديد.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابهن : ” التشققات أو التصدعات تكون أحيانا بسبب اللياثة”.

وتابع، أحياناً تكون التصدعات بسبب العتب وتظهر عند الأبواب والنوافذ.

ولفت إلى أنه في حال وصول التشققات إلى السقف يعني أن هناك مشكلة في الأساس أو البطانة أو الميدا. مؤكدا أن العتب لا يسبب تصدعات تصل إلى السقف.

وأشار إلى أن بعض الفتحات لا تكون تشققات أو تصدعات أو شروخ وإنما انفصال وفي هذه الحالة يجب ترك المنزل ثم الاستعانة بمختص لمعالجة هذه المشكلة.

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Source almnatiq

