︎ . المناطق_متابعات أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراً بتشكيل فريق استشاري في مكتبه لتطوير وتسريع وتيرة الأعمال ومتابعتها وهم كلاً من: – الأستاذ الدكتور عبدالوهاب الرسيني رئيسًا – الأستاذ محمد الجابري عضوًا – الأستاذ طلال الثقفي عضوًا – الأستاذ بدر ال الشيخ عضوًا – الأستاذ عبدالله الصولي عضوًا – المهندس رائد المطرفي عضوًا – الأستاذ عمر الحميدي أمينًا ويأتي هذا القرار وفق توجيهات الشيخ السديس، في تطوير وتسريع وتيرة الأعمال ورفع مستوى الجاهزية سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي بيت الله الحرام. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. «السديس» يصدر قراراً بتشكيل فريق استشاري في مكتبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.