كشف هوية السائح الخليجي الذي قتل ذبحا أمام المارة في تونس .. وسبب ارتكاب الجريمة

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ذكرت إذاعة “إي أف أم” التونسية أنها تحصلت من مصادر مطلعة على معطيات حصرية حول هوية المواطن الأجنبي الذي راح ضحية جريمة قتل بمكان عام في المدينة العتيقة ببنزرت، شمالي تونس.

وقالت الإذاعة الخاصة: “وفقا لما أوردته مصادرنا فإن الضحية هو مواطن سعودي مقيم في قطر عمره 60 عاماً”.

وأضافت أن الضحية تعرف على الفتاة التونسية في السعودية وتزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

وأشارت إلى أن الجاني وقع تحريضه من قبل أصدقائه واستفزازه كما أن الجاني عسكري متقاعد علم بوجود علاقة بين هذا الرجل وشقيقته فعمد إلى ذبحه أمام المارة، وتم القبض عليه في وقت وجيز.

وبينت أن المتهم كان يقول “الشرف.. الشرف”.

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Source almnatiq

