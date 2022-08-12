الخضيري يكشف عن اسم مركب كيميائي شائع يضاف إلى الخبز والمعجنات يسبب السرطان

︎ . المناطق_متابعات كشف المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عن اسم مركب كيميائي شائع يضاف إلى الخبز والمعجنات ويسبب السرطان. وقال الخضيري عبر حسابه على تويتر: “‏يمنع بتاتاً إضافة برومات البوتاسيوم للخبز والمعجنات( كمحّسن) يسبب السمّية وهو أحد العوامل المسرطنة”. وتابع:”لكن يوجد تجاوزات رغم المنع بالدول التي فيها حماية للناس وصحتهم”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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