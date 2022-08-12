قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السورية لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، متخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعًا لذلك، وضبط بحوزتهما (585,490) ريالًا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
من جهتها، قبضت شرطة محافظة جدة على (5) أشخاص، (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكابهم حوادث سلب وسرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
بدورها، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهما (84) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومبلغ (90,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 9 أشخاص ارتكبوا جرائم متعددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.