القبض على 9 أشخاص ارتكبوا جرائم متعددة

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسية السورية لجمعهما أموالًا مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، متخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعًا لذلك، وضبط بحوزتهما (585,490) ريالًا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

من جهتها، قبضت شرطة محافظة جدة على (5) أشخاص، (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطن، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكابهم حوادث سلب وسرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

بدورها، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهما (84) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ومبلغ (90,000) ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.