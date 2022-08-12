القبض على مقيم اعتدى على طفل من ذوي الإعاقة

قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



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