أول تعليق من السفارة القطرية على أنباء مقتل قطري بدافع الشرف في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت السفارة القطرية في تونس حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام بشأن مصرع قطري في المدينة العتيقة ببنزرت شمالي تونس.

وأصدرت السفارة بيانا أوضحت خلاله أن السائح ضحية جريمة القتل بدافع الشرف ليس قطريا.

وقالت السفارة خلال بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: “تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية”.

وأضافت، إنها “تعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه”.

وكانت وسائل إعلام تونسية ذكرت إن سائح قطري من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت لقي مصرعه على يد شاب تونسي لحق به على مستوى مدخل المدينة وقام بذبحه أمام المارة.

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وأشارت إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.