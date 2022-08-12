كورتوا: ريال مدريد كبير لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن سعادته بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي بالفوز بثنائية نظيفة على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال كورتوا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «لقد تصديت لكرتين أو 3 مهمين في الشوط الأول، لا سيما التصدي ضد كامادا، حيث رأيت الحركة وأنه صوب على يساري».

وأضاف: «لقد لعبنا مباراة متكاملة للغاية، وتمكنا من تسجيل الأهداف، وفي آخر 3 نهائيات خضناها حافظنا على شباكنا نظيفة، وهذا أمر هام».