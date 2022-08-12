الجواد “زاخر الخالدية” يحقق شوط الخيل العربية الأصيلة في موسم الطائف 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تمكّن الجواد “زاخر الخالدية” لإسطبل عرين الخيل من تحقيق الفوز بالشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة خلال الأسبوع السباقي الثامن ضمن الحفل الثاني والعشرين الذي استهل أمس في نادي سباقات الخيل بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، ضمن منافسات موسم سباقات الطائف 2022.

وقد تضمن حفل أمس ثمانية أشواط مختلفة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد. وتنوع الفائزون في الأشواط بحسب الإسطبلات والمدربين والخيالة ومن أبرز النتائج جائزة الشوط الأول التي فاز به الجواد “مغيب” للمالك سعد بن رزيق الشيباني وقيادة الخيال سلمان آل رشيد، في حين جاءت نتيجة الشوط الثالث للخيل العربية الأصيلة من نصيب الجواد “زاخر الخالدية” المملوك لإسطبل عرين الخيل.

وقد ازدحم ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف بالحضور الكثيف والكبير من قبل أهالي وزوار محافظة الطائف ومحبي السباقات، حيث اكتظت جنبات الميدان ومرافقه المخصصة للفعاليات بعدد كبير من الجماهير.

من جانب آخر يدعو نادي سباقات الخيل الجميع لحضور منافسات اليومين المقبلين للاستمتاع بمرافق الميدان وعيش يوم فروسي حافل والتي ستضم أشواطا مهمة منها السباقين المخصصة لفئة السنتين للأمهار المباعة في مزاد 2021.