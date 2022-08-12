بحرية الاحتلال الصهيوني تستهدف الصيادين جنوبي قطاع غزة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس فتحت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم، مساء الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ، إن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في عرض بحر محافظة رفح جنوباً فتحوا وبكثافة نيران أسلحتهم الرشاشة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر المحافظة وأجبروهم عنوة على مغادرة البحر.

وكانت بحرية الاحتلال الصهيوني الغاشم قد أطلقت في وقت سابق، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة.

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