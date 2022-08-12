معدل التضخُّم في الأرجنتين يتجاوز 70%

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ارتفعَ معدل التضخُّم في الأرجنتين إلى أكثر من 70% بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وأبانت هيئة الإحصاء في الأرجنتين مساء الخميس، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 71% في يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، موضحةً أن معدل التضخُّم وصل على أساس شهري إلى 4ر7%.

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