مقتل 5 مستوطنين صهاينة وإصابة العشرات بحادث سير بالقدس المحتلة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لقي خمسة مستوطنين صهاينة حتفهم وأصيب العشرات بحادث سير في شارع شمغار الواقع في مدينة القدس المحتلة مساء أمس الخميس.

وأفادت مصادر صهيونية بأن 5 مستوطنين لقوا حتفهم، في حين أصيب 20 آخرين في حادث اصطدام حافلة بعدد من المارة غرب القدس.

وقالت المصادر إن السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بعدد من المارة.

وكشف المتحدث باسم الشرطة الصهيوينة في القدس، إن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادث،.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مدى الخسائر والفوضى التي لحقت بالمكان الذي وقع فيه الحادث.