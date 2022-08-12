محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أفادت الأمم المتحدة بتلقي ما يقرب من 23 مليون شخص في أفغانستان على الأقل مساعدات إنسانية، بين يناير ويونيو 2022.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الشركاء في المجال الإنساني وصلوا في أعقاب الزلزال الذي ضرب المنطقة الجنوبية الشرقية من أفغانستان في 22 يونيو، إلى 85,000 شخص، وقدموا لهم الغذاء والمأوى في حالات الطوارئ والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية.

وأشار دوجاريك، إلى أنه على الرغم من الاستجابة الهائلة تلك، فإن حجم الاحتياجات في أفغانستان يفوق بكثير قدرة الشركاء في المجال الإنساني.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تفيد بتلقي 23 مليون شخص مساعدات إنسانية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.