“العدل الأمريكية” تكشف سبب تفتيش منزل “ترامب”.. والرئيس السابق يُعلق

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن محاميه وممثليه يتعاونون تعاوناً كاملاً بعد مصادقة وزير العدل ميريك جارلاند على مذكرة تفتيش منزله في فلوريدا.
وأكد وزير العدل الأمريكي، أن عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي “إف.بي.آي” فتشوا عقار ترامب في فلوريدا، للتحقيق فيما إذا كان قد أزال دون سند من القانون سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه.
وقال إنه صادق شخصياً على قرار تفتيش منزل ترامب، موضحاً أن وزارة العدل طلبت من المحكمة الكشف عن مذكرة تفتيش ضمن التحقيق بسبب “المصلحة العامة الجوهرية”، بعد إعلان ترامب عن التفتيش في بيان مساء الإثنين الماضي.
وهاجم أنصار الرئيس السابق وبعض زملائه الجمهوريين في واشنطن، وزارة العدل هذا الأسبوع عقب التفتيش، متهمين الديمقراطيين باستخدام مواقع المسؤولية كسلاح لاستهداف ترامب.
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Source akhbaar24
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