الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلنُ تقديم موعد انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022 بيوم واحد

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المناطق_واس

أعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تقديم موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بيوم واحد، لتقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في الـ20 من نوفمبر المقبل بملعب البيت بدلاً عن الموعد السابق المحدد بتاريخ 21 من الشهر نفسه.

وقال “الفيفا” في بيان رسمي له إن هذا التغيير يحافظ على التقاليد المعهودة التي تقر بأن يكون أحد طرفي المباراة الافتتاحية هو المنتخب المستضيف أو حامل اللقب.

وتواجه السنغال منتخب هولندا يوم 21 نوفمبر من الواحدة ظهراً إلى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأضاف “الفيفا”: أنه من أجل متعة أكبر لجماهير كرة القدم في قطر والعالم، وبموجب قرار اتخذه بالإجماع مكتب مجلس FIFA اليوم، ستخوض الدولة المستضيفة أولى مبارياتها أمام منتخب الإكوادور ستكون هي المواجهة الوحيدة في اليوم الأول من كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضح أن اتخاذ هذا القرار تم عقب تقييم تبعاته على المنافسات والجانب العملي من البطولة، بالإضافة إلى مشاورات معمقة واتفاق مع الجهات المعنية الرئيسة والدولة المستضيفة.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قرار تقديم موعد انطلاق البطولة لن يتم بموجبه أي تغييرعلى تاريخ تسريح اللاعبين من طرف أنديتهم (14 نوفمبر2022)، الذي تحكمه لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وسيتم إعلام أصحاب التذاكر عبر البريد الإلكتروني بهذين التغييرين على جدول المباريات، وستبقى تذاكرهم سارية، بغض النظر عن التاريخ/التوقيت الجديد للمباراة.

من جانبها، دعمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قرار (فيفا) بهذا الخصوص عبر بيان جاء فيه: (تؤكد اللجنة العليا للمشاريع والإرث دعمها القرار الصادر بالإجماع عن مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتقديم موعد حفل الافتتاح وأولى مباريات البطولة بين منتخبي قطر والإكوادور). وحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على تقييم أثر القرار المعلن عنه على الجمهور، فيما تواصل اللجنة العليا العمل مع الفيفا للتيسير على المشجعين الذين تأثروا بقرار تقديم موعد انطلاق البطولة.

ومع بدء العد التنازلي لـ 100 يوم على منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022 ، تؤكد اللجنة العليا على جاهزية قطر لاستضافة البطولة نهاية العام الجاري.

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Source almnatiq

