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لقي شاب في العقد الثالث من العمر مساء أمس (الخميس)، مصرعه جراء صاعقة رعدية ضربت أحد المنتزهات في صبيا بمنطقة جازان.
وتشير التفاصيل إلى أن الشاب كان في نزهة عائلية للاستمتاع بالأجواء في أحد متنزهات صبيا، قبل أن يتفاجأ بوقوع الصاعقة الرعدية التي تسببت في وفاته.
يشار إلى أن الشاب المتوفى كان أحد العائدين من الابتعاث الدراسي بدولة أستراليا مؤخراً، قبل أن يلتحق بعمله في تحلية المياه.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر تصادف وجوده بنزهة عائلية.. وفاة شاب جراء صاعقة رعدية في صبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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