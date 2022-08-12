“السومة” يوجه رسالة لجماهيره بعد أول مباراة يخوضها مع العربي القطري

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وجه محترف فريق الأهلي السابق، ولاعب العربي القطري الحالي، عمر السومة، رسالة إلى جماهيره بعد أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد بالدوري القطري، مساء الخميس.

ونشر عمر السومة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورتين بقميص العربي القطري، وعلق عليها: “الحمد لله على توفيقه.. ربي يجعلها بداية خير توافق طموحاتي”.

أعلن المدير الفني لفريق العربي القطري، يونس علي رحمتي تشكيل فريقه لمواجهة الريان، مساء اليوم الخميس، في المرحلة الثانية من دوري نجوم قطر.

وظهر لاعب العربي الجديد عمر السومة، في تشكيل فريقه مساء الخميس، لمواجهة الريان، بعد أيام من انتقاله إلى الفريق القطري.

وانتقل السومة إلى صفوف العربي القطري بعد 8 سنوات خاضها بقميص النادي الأهلي الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” في الموسم الرياضي الجديد.

الحمد لله على توفيقه… ربي يجعلها بداية خير توافق طموحاتي

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