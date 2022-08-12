سيناريوهات الدوري المصري لمواجهة الهلال في كأس لوسيل؟

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أعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جمال علام، عقب اجتماع له بنظيره القطري، حمد بن خليفة بن أحمد آل الثاني، اليوم (الخميس)، إقامة مباراة السوبر السعودي المصري “كأس لوسيل” بين بطل الدوري في بلاده ـ الذي لم يُحدد ـ وبطل الدوري المحلي الهلال.

ونفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر مقطع الفيديو الذي نشرته حسابات اتحاد الكرة، (الخميس) بذلك ما يتردد عن وجود طلب بترشيح النادي الأهلي لخوض المباراة أمام الهلال بدلًا من الانتظار حتى حسم لقب الدوري في بلاده.

جدول ترتيب الدوري المصري

ويتبقى على حسم بطولة الدوري المصري 4 جولات؛ إذ يُعد نادي الزمالك هو الأقرب للتتويج بلقب النسخة الجارية من البطولة (موسم 2021/2022)؛ إذ يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني و 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث والمتبقي له مباراة مؤجلة.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتين لحسم اللقب الذي سيكون الـ 14 في تاريخه حال تتويجه به رسميًا في حين يحتاج منافسيّه بيراميدز والأهلي لتعثره في ثلاث مباريات والفوز بكامل مباريتهما.

وحال فوز الزمالك بلقب الدور سيضرب موعدًا جديدًا أمام الهلال في كأس السوبر السعودي المصري بعدما تقابلا في نسخة عام 2018 والتي انتهت بتتويج الفريق المصري باللقب وقتها حين فاز بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مواجهات الهلال والزمالك

والتقى الهلال نظيره الزمالك من قبل في 5 مباريات سواء وديًا أو بمنافسات البطولة العربية وجاءت نتائجها كالتالي:

ذهاب دور المجموعات دوري أبطال العرب 2004: الهلال (2) ـ (0) الزمالك

إياب دور المجموعات دوري أبطال العرب 2004: الزمالك (1) ـ (1) الهلال

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدوري أبطال العرب 2004: الهلال (2) ـ (3) الزمالك

مباراة ودية 14 يناير 2015: الهلال (0) ـ (2) الزمالك

كأس السوبر السعودي المصري 2018: الهلال (1) ـ (2) الزمالك





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Source akhbaar24

