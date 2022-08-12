رئيس الوزراء العراقي: مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة

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المناطق_واس

أكدَ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، محذِّراً من خطورة عدم وجود موازنة للدولة.

وقال في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء العراقي، مساء الخميس:”إننا مستعدون لتسليم السلطة لأي حكومة منتخبة، وفي اللحظة التي تتفق فيها الكتل السياسية،نحن جاهزون”.

كما نفى وقوف حكومته أمام ايجاد حلّ للوضع الراهن أو تعطيل تشكيل حكومة جديدة، ووصف ذلك بـ”الهراء”.

وأضاف الكاظمي أنه لا توجد موازنة للدولة حتى الآن بعد مضي ثمانية أشهر من بداية العام، نافياً أن يكون السبب في ذلك حكومته، وأشار إلى أن ذلك يعود إلى “الوضع السياسي الموجود”.

وحذَّر من أن غياب الموازنة والتوافق السياسي سينعكس سلباً على الخدمات والبنية التحتية في العراق، قائلاً: “كيف نقوم ببناء المدارس وتعبيد الطرق وبناء المشاريع مع غياب التوافق السياسي على تشكيل الحكومة أو إيجاد حل للانسداد السياسي “.

وأكدَ رئيس الوزراء العراقي أن العراق يواجه مشكلة سياسية حقيقية في مرحلة ما بعد الانتخابات وهو بحاجة إلى الحوار والحكمة والتضحية، داعياً الجميع إلى الحوار بكل جدية، عاداً ذلك بأنه السبيل الوحيد لحل مشكلات العراق.

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Source almnatiq

