رسميا.. تقديم موعد افتتاح كأس العالم 2022 يوما واحدا

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء الخميس، تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم، يوما واحدا على أن تبدأ المنافسات في العشرين من نوفمبر بعد أن كان الانطلاق الرسمي مقررا في 21 منه.
وأصدر “فيفا” بيانا جاء فيه: “ستلعب قطر الدولة المضيفة ضد الاكوادور في 20 نوفمبر. وأضاف: “تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب البيت، يوم واحدا بعد قرار بالاجماع اتخذه مجلس فيفا”.
وكانت الخطة الأصلية تقضي بإقامة حفل الافتتاح قبل مباراة قطر في 21 نوفمبر، أمام الإكوادور، وهو ما خلق وضعا غريبا بخوض مباراتين أخريين قبل الحفل.
وكان من المقرر إقامة مواجهة السنغال أمام هولندا في المجموعة الأولى ومباراة إنجلترا أمام إيران في المجموعة الثانية قبل حفل الافتتاح.
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Source akhbaar24
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