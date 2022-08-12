شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. عرض هولندي لنجم الفريق وحسم صفقة دفاعية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 11 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها وجود عرض هولندي للتعاقد مع نجم الفريق.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. نجم البنك الأهلي يوافق على التوقيع



نجح نادي الزمالك، في الحصول على موافقة أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي، للتوقيع معه بالموسم الجديد، وتدعيم خط دفاعه.

ودخل الزمالك في مفاوضات مكثفة مع البنك الأهلي للتوقيع مع اللاعب بعد الحصول على موافقته، حيث أبدى اللاعب خلال جلسته مع مسؤولي الزمالك، موافقته على التوقيع والتواجد في القلعة البيضاء، بالانتقالات الصيفية الجارية، ولكنه طالب بحسم التفاوض مع ناديه.



أخبار الزمالك اليوم.. إمام عاشور يحصل على شفوي من الدوري الهولندي



عرضت إحدى الشركات على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تسويقه بالدوري الهولندي، خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد اللاعب ضمن اهتمامات أحد أندية الوسط في الدوري الهولندي للتوقيع معه ولكن في يناير المقبل وليس الانتقالات الجارية.

ولم يرتقي العرض حتى هذه اللحظة للمستوى الرسمي، حيث تتم متابعة اللاعب لفترة ما قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

أخبار الزمالك اليوم.. منافسة مع الترجي لحسم صفقة نجم زولت البلجيكي



دخل التونسي بسام الصرارفي المحترف في صفوف زولت فاريجيم البلجليكي، ضمن حسابات نادي الزمالك للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

وحصل الزمالك على ترشيحات من جانب وكلاء اللاعبين للتعاقد مع الصرارفي في الصيف الجاري لتدعيم خط وسط الفريق، وأشاد فيريرا المدير الفني، بقدرات اللاعب، خاصةً أنه يرغب في تعويض رحيل طارق حامد، ومنح ناديه الضوء الأخضر للتفاوض من أجله.

ويدخل بيراميدز والترجي التونسي ضمن الراغبين في توقيع الصرارفي أيضًا، ولكن ليس بنفس جدية القلعة البيضاء، الذي يريد حسم الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

