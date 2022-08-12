شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. صدمة بسبب نيدفيد وتحديد موعد فضية رمضان صبحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الإثنين، 11/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها رفض فيوتشر عودة نيدفيد وتحديد موعد لقضية رمضان صبحي.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. فيوتشر يصدم الفريق بسبب نيدفيد



أبدى نادي فيوتشر إف سي، رفضه قطع إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق وعودته إلى النادي الأهلي، بالموسم الجديد، بعد طلب الأخير عودته.

ويحاول الأهلي استعادة نيدفيد بالموسم المقبل لتدعيم صفوفه، إلا فيوتشر طالب القلعة الحمراء باستمرار نيدفيد حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم المقبل.

أخبار الأهلي اليوم.. مغربي على أعتاب العودة للفريق

يُناقش النادي الأهلي، قطع إعارة محمد مغربي لاعب الفريق من صفوف تيلسيه التشيكي، بالموسم الجديد، نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماته.

ويضع الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش، اللاعب تحت المراقبة من أجل تقييم مستواه وحسم موقفه من العودة، حيث ترى شركة الكرة بالأهلي، أن عودة مغربي من الإعارة، ستُضيف للفريق وتعويض رحيل بدر بانون إلى قطر القطري بالصيف الجاري.



أخبار الأهلي اليوم.. كاس تحدد موعد الفصل في قضية رمضان صبحي



قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، عقد جلسة الاستماع في استئناف النادي الأهلي ضد نادي هيدرسيفلد تاون الإنجليزي، في أزمة مستحقات رمضان صبحي لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي، يوم 13 سبتمبر المقبل.

وبدأت الأزمة عندما قامت غرفة المنازعات بالاتحاد الدولي فيفا، تغريم النادي 300 ألف جنيه إسترليني لصالح هيدرسفيلد، بناءً على أحد بنود التعاقد بين الطرفين، خلال فترة إعارة رمضان صبحي للمارد الأحمر عام 2019، وهو ما رفضه النادي الأحمر وقرر التصعيد في القضية.

وأكد الأهلي في وقت سابق، أن البند في عقده مع هيدرسفيلد لا يمكن الاستناد عليه، بعدما قرر اللاعب الرحيل وعدم الاستمرار داخل النادي، حيث ينص العقد بين الأطراف، أن يحصل النادي الإنجليزي ي 150 ألف جنيه إسترليني حال تحقيق المارد الأحمر لبطولة الدوري المصري، أو دوري أبطال إفريقيا، ليقرر الأهلي التصعيد في محكمة "كاس" لبطلان حكم غرفة المنازعات، حيث تم تحديد يوم 13 سبتمبر المقبل، موعدًا لحسم النظر في القضية بشكل نهائي.

أخبار الأهلي اليوم.. سواريش يضم ثنائي الشباب إلى القائمة الإفريقية



استقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيد كل من زياد طارق وأحمد سيد غريب ثنائي الفريق للقائمة الإفريقية.

ويرى سواريش، أن الثنائي قادر على تمثيل الفريق في البطولة الإفريقية، بعد ظهورهما بمستوى مميز بالفترة الأخيرة.