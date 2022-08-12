شكرا لقرائتكم خبر عن أحتفال لاعب المنتخب المصري أمام الأخضر يثير جدل رواد السوشيال ميديا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية عن سبب إحتفال صلاح باشا نجم منتخب مصر للشباب ولاعب أدونيزي الإيطالي، حيث استطاع اللاعب من تسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري أمام المنتخب السعودي فى نهائي كأس العرب، والذي أنتهي بفوز الأخضر بنتيجة 5/3 بضربات الترجيح.



كشف الحقيقة والسبب وراء الأزمة!

وأفادت التقارير إعتراف من اللاعب صلاح باشا لأحد المواقع المصرية أن نجم الزمالك المصري محمود عبد الرازق "شيكابالا" هو من طلب منه الإحتفال بطريقته الشهيرة فى الفترة الأخيرة مع زميله بالفريق أحمد سيد" زيزو ".

وأكد اللاعب أن شيكابالا قامة كبيرة فى الكرة المصرية، ولا أحد يستطيع إنكار ذلك الأمر، مضيفًا أنه جمعته مكالمة فيديو معه قبل لقاء النهائي وليس هو فقط، بل كانت مكالمة تحفيزية وتشجيعية لجميع العناصر الشابة الموجودة فى الفريق.



السبب وراء تفأقم الأزمة وإشتعال السوشيال ميديا!

ويعد السبب الرئيسي لإشتعال فتيل الأزمة تسريب محادثة من قبل نجم الزمالك مع اللاعب المصري المحترف، والتي تتضمن طلب واضح وصريح من شيكابالا أنه فى حالة إحراز اللاعب لأي أهداف أن يقوم بالإحتفال على طريقته.

وأشار اللاعب خلال الساعات الماضية عبر حسابه الرسمي على" إنستجرام" أن هذا الشئ لم يحدث، وأن لاعب الزمالك لم يتواصل معه عبر أي محادثات إليكترونية، بل أن المكالمة الوحيدة التي جمعته مع اللاعب كانت مكالمة فيديو، جاءت له ولجميع أعضاء الفريق فى إطار ودي وتحفيزي فقط.