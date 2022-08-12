شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر جارسيا.. النصر يقترب من التعاقد مع نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من التعاقد مع صفقة نارية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بقرار من المدرب رودي جارسيا.

النصر يقترب من التعاقد مع جون روكس

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن نادي النصر السعودي كان يرغب بشدة من التعاقد مع مدافع جديد خاصة بعد رحيل الأرجنتيني فونيس موري إلى صفوف فريق كروز أزول المكسيكي خلال فترة الانتقالات والميركاتو الصيفي الجارى.

وبحسب الصحف العديدة فإن فريق النصر السعودي انهى اتفاقه مع الدولي الأمريكي جون بروكس حسب وكيل اعماله الذي اكد انتقال موكله إلى الفريق، بعقد حتى يناير 2025، على أن يصل معسكر الفريق يوم غد الجمعة من أجل استكمال باقي الفحوصات الطبية، وبعد الكشف الطبي سوف ينضم إلى تدريبات الفريق.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب ان جون بروكس سعيد بالتواجد في النصر السعودي والتدريب تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

النصر ضد قادش

أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وقادش الإسباني بفوز النصر بهدف دون رد في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجارى استعدادًا لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.