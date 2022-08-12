شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مُثير من السومة بعد مشاركته الأولى مع العربي القطري وعبور الريان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي القطري، على مشاركته الأولى مع فريقه ضد الريان، بالدوري القطري.



العربي يفوز على الريان بهدفين بمشاركة السومة



وشهدت مباراة الديربي بين الريان والعربي في دوري نجوم قطر، مشاركة السومة أساسيًا، وساهم في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.



وأكد عمر السومة، أنه سعيد للغاية بمشاركته في تحقيق الفوز على الريان، في مباراة الديربي في مسابقة دوري نجوم قطر، في أول مباراة له.

وتابع الدولي السوري خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، "الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط في مباراة ديربي وجماهيرية، وأنا سعيد بتلك الأجواء النظيفة".



السومة يؤكد على سعادته بالتواجد في العربي



وقال: "بدأت الاستعداد للمباراة قبل يوم واحد، ولكن مع الأيام سأقدم أداء أفضل مع العربي، ومباراة وراء مباراة سيتحسن الأداء".

وأضاف: "هناك لاعبون أعرفهم في الفريق، ولكن أسلوب اللعب سأعرفه شيئًا فشيئًا، وسوف أقدم كل ما لدي للفريق بالمباريات المقبلة ".



السومة يرحل إلى العربي القطري بعد هبوط الأهلي لدوري يلو



وأعلن نادي أهلي جدة عن إعارة عمر السومة إلى صفوف العربي لمدة موسم رياضي واحد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوط الفريق لدوري يلو.

ومن المقرر أن يشارك أهلي جدة للمرة الأولى في تاريخه، بدوري الدرجة الأولى، بعدما احتل المركز قبل الأخير من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.