شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يفوز في خامس ودياته أمام قادش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يحقق الفوز أمام نظيره قادش الإسباني، في إطار مباريات العالمي الودية، بهدف دون رد.

النصر يفوز بهدف أمام قادش الإسباني

وسجل هدف الفوز لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خالد الغنام، في الشوط الثاني، بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهد اللقاء، إصابة بيتي مارتينيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وكان فريق النصر الأول لكرة القدم بنادي النصر، قد استهل معسكره الإعدادي في إسبانيا في 21 يوليو الماضي.

وخاض فريق النصر خلال المعسكر حتى الآن، 5 مباريات، حسمت الأولى بالتعادل الإيجابي بهدفين أمام لاس بالماس الإسباني، أما المباراة الثانية انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف أمام سرقسطة الإسباني.

بينما في المواجهة الثالثة، فاز النصر بهدفين دون رد أمام نظيره مالقا، أما المواجهة الرابعة، انتصر على فريق توريمولينوس، بهدفين مقابل هدف.

