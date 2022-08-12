أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

سجَّلَت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

وأغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 2.97 نقطة، بمقدار 0.07%، ليغلق عند 4207.27 نقطةً, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 74.90 نقطة، إلى 0.58%، ليغلق عند 12779.91 نقطةً.

وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا 27.16 نقطةً، بمقدار 0.08% ليغلق عند 33336.67 نقطة.