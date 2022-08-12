إبتسام العنزي: جائزة التميُّز العربي تعدُّ حافزاً لصناعة المزيد من المبادرات التطوعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعربت الفائزة بالمركز الثالث لجائزة التميز للشباب العربي للعام الجاري إبتسام بنت فاضل العنزي عن فخرها بتمثيل المملكة خلال الاحتفالية التي نظَّمتها جامعة الدول العربية اليوم بمناسبة يوم الشباب العربي واليوم الدولي للشباب.
وقالت العنزي في تصريح لـ واس عقب تكريمها عن مبادرتها “ساعة لصحتك” : إنَّ الجائزةَ تعدُّ حافزاً لتقديم وصناعة المزيد من المبادرات التطوعية فى المجالات المختلفة ومنها المجال الرياضي التطوعي.
ولفتت الانتباه إلى الإقبال الكبير من الشباب السعودي والعربي للعمل التطوعي، وأنَّ هناك دعما كبيراً من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة والوطن العربي فى هذا المجال التطوعي.
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